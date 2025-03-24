Демобилизация после СВО: слухи, планы и неудобные вопросы

Инсайды и реальность: Демобилизация мобилизованных откуда взялись цифры «3 года для рядовых, 5 лет для офицеров» Телеграм-канал «Незыгарь»*, признанный в России иностранным агентом, распространил информацию о возможных сроках демобилизации участников СВО.