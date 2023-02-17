Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

«Кармиотисса» в дебютной игре Кержакова вырвала ничью на 89-й минуте

«Кармиотисса» под руководством Александра Кержакова сыграла вничью с «Эносисом». В дебютном матче российского специалиста команда из Пано Полемидии пропустила на 31-й минуте после удара защитника Луиша Виейры Силвы, но отыгралась на 89-й благодаря голу хавбека Мунира Эль-Алуши с пенальти.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх