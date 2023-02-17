«Кармиотисса» в дебютной игре Кержакова вырвала ничью на 89-й минуте

«Кармиотисса» под руководством Александра Кержакова сыграла вничью с «Эносисом». В дебютном матче российского специалиста команда из Пано Полемидии пропустила на 31-й минуте после удара защитника Луиша Виейры Силвы, но отыгралась на 89-й благодаря голу хавбека Мунира Эль-Алуши с пенальти.