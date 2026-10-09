О строительстве броненосных крейсеров типа «Баян» после Русско-японской войны. Конкурс, которого не было?

Реализация программы судостроения на 1903–1923 гг. шла своим чередом. Так, 23 октября 1902 г. управляющий Морским министерством испросил 50 млн руб.
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