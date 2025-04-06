Российские Hyundai и Kia 2025 года выпуска начали продавать в рассрочку

В рассрочку теперь можно купить не только «Ладу» или «китайца», но автомобили Solaris (напомним, под этим брендом в России выпускают бывшие Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line): как пишет «Автопоток», рассрочка по фирменной программе предлагается под 0,01% годовых.
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