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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о том, что Эндрика называют новым Пеле: «Это оказывает молодым игрокам медвежью услугу. Они недостаточно психологически зрелые, чтобы справляться с такими требованиями»

«Внезапно пошли разговоры о том, что он [Эндрик] может стать новым Пеле, боже правый! Говорить так – значит оказывать слишком большое давление [на него].

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