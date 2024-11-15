Пытавшийся устроить диверсию на Транссибирской магистрали подросток попался ФСБ

ФСБ задержала в Кировской области подростка за попытку диверсии на Транссибе В Кировской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железнодорожной магистрали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии