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ИА Реалист

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  • Ксюша Кирьязис
    Смертная казнь за принадлежность к экстремистским группировкам - единственное решение этой проблемы. Только так можно...Кто стоит за тера...
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Кто стоит за терактами в Дагестане?

Кто стоит за терактами в Дагестане?

МАХАЧКАЛА (ИА Реалист). 23 июня в День Святой Троицы в двух городах Дагестана – Махачкале и Дербенте – практически одновременно произошли вооруженные нападения террористов на православные храмы и синагоги, а также на пост ДПС.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Смертная казнь за принадлежность к экстремистским группировкам - единственное решение этой проблемы. Только так можно успокоить тех, кто превращается в бешеное животное. Никаких тюрем, никаких  сроков. Там они устраивают себе курорты и отравляют своей заразой людей с нестабильной психикой, множась как вирус....
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