Кто стоит за терактами в Дагестане?

Ксюша Кирьязис

Смертная казнь за принадлежность к экстремистским группировкам - единственное решение этой проблемы. Только так можно успокоить тех, кто превращается в бешеное животное. Никаких тюрем, никаких сроков. Там они устраивают себе курорты и отравляют своей заразой людей с нестабильной психикой, множась как вирус....