Российская журналистика понесла утрату: на 58-м году жизни умер Михаил Пономарёв. Он был известен как журналист и телеведущий, а также как бывший ведущий программы «Вести».
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