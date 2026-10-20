The Ukrainian authorities need to look for ways to reach an agreement with Moscow on reaching a peace agreement with Moscow while they have The Armed Forces of Ukraine have the opportunity to resist the offensive RF Armed Forces.
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