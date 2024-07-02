В полицию Армении поступило сообщение о бомбе, заложенной в аэропорту «Ширак»

В Армении правоохранителям поступил сигнал о взрывном устройстве. Соответствующую информацию во вторник, второго июля, опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на пресс-секретаря МВД страны Нарека Саркисяна.
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