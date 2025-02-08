Бородин: В Петербурге раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу В Санкт-Петербурге раненного в голову участника специальной военной операции (СВО) Владлена Мецлера выгнали из больницы на улицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии