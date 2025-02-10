Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран

Пошлины будут введены на сталь и алюминий из всех стран, уточнил он. В первый срок на посту президента Трамп тоже прибегал к установлению тарифов на импортируемые в США металлы Президент США Дональд Трамп объявил, что 10 февраля сообщит о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий, передает rbc.