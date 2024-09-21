Как отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, главное о великом празднике Алёна Юрьева Рождество Пресвятой Богородицы — это один из самых значимых праздников в православном календаре, который отмечается 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому).
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