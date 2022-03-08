Председатель СК России поручил продолжить фиксировать преступные действия украинских националистов и должностных лиц, препятствующих эвакуации мирных жителей

Каждый день в средствах массовой информации публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» мирных граждан.
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