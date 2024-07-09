Развитие почтовой инфраструктуры: Самарская область заключила с АО «Почта России» соглашение о сотрудничестве

САМАРА, 9 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков и председатель Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подписали трехстороннее соглашение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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