В этой небольшой заметке хочется немного поговорить о тех, кто нами управляет и насколько по-разному эти люди реагируют на те или иные происшествия.
Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка
Комментарии
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НR
Надежда Rudi
В Свердловской области тоже есть губернатор, который приветствует ценных специалистов и даже извиняется перед ними.
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4 д.
Александр Ляшенко
А по сути,у тебя есть, что сказать,или только своего утопить можешь.тогда сам,ты,засранец. чьих будешь?
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4 д.
Ингерман Ланская
а у вас в еврожопах из лысых только горби знают? ну вы там все Тупыыыыыые!!!!! у нас в России - кто такой лысый сифилитик - Все знают и с другими не путают
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3 д.
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