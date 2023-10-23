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Закон и Порядок

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Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

В этой небольшой заметке хочется немного поговорить о тех, кто нами управляет и насколько по-разному эти люди реагируют на те или иные происшествия.

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
В Свердловской области тоже есть губернатор, который приветствует ценных специалистов и даже извиняется перед ними.
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4 д.
Александр Ляшенко
А по сути,у тебя есть, что сказать,или только своего утопить можешь.тогда сам,ты,засранец.  чьих будешь?
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4 д.
Ингерман Ланская
а у вас в еврожопах из лысых только горби знают? ну вы там все Тупыыыыыые!!!!! у нас в России - кто такой лысый сифилитик - Все знают и с другими не путают
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3 д.

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