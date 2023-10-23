Мигранты и два губернатора. Два региона. Два поступка

В Свердловской области тоже есть губернатор, который приветствует ценных специалистов и даже извиняется перед ними.

А по сути,у тебя есть, что сказать,или только своего утопить можешь.тогда сам,ты,засранец. чьих будешь?

Ингерман Ланская

а у вас в еврожопах из лысых только горби знают? ну вы там все Тупыыыыыые!!!!! у нас в России - кто такой лысый сифилитик - Все знают и с другими не путают