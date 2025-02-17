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Царьград

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Хостелы станут "ночлежками". Зачем и почему?

Хостелы станут "ночлежками". Зачем и почему?

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил использовать термин "ночлежка" вместо "хостел" в официальных названиях объектов размещения, чтобы сократить использование англицизмов.

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