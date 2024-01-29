Сегодня ожидается вердикт по допинг-делу Камилы Валиевой

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.
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