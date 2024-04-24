Действия и плоды благодатного плача. «ТК» публикует очередной отрывок из книги «Маргаритъ». Она оказалась в редакции с лёгкой руки Николая Сальникова, старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской Иконы Божией Матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии