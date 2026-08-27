Как защитить свой участок от самовольного захвата: разбор ситуаций и ответственности

Земельные конфликты редко начинаются с громких событий. Чаще всё происходит буднично: однажды замечаешь, что соседский забор как-то подозрительно близко подошёл к твоим грядкам, а через месяц на спорной полосе уже лежит щебень и стоит бытовка.
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