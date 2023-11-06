МОК садится на растяжку такой силы, что колготки лопаются во всю длину шва в промежности...

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр Белоусов
А не послать ли нам ?.. Летние олимпийские игры есть . Давайте и зимние устроим ! И забудем этот международный бред !!!
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2 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Расчехлить МОК было не легко но показать какие у нас политики это просто бесценно.
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2 д.

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