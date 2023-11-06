МОК садится на растяжку такой силы, что колготки лопаются во всю длину шва в промежности...

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.
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