Головин забил «Марселю» весной в чемпионате. 4.10 – отличится снова

«Монако» примет «Марсель» во втором туре французской Лиги 1. Полузащитник «Монако» Александр Головин последний раз забивал в чемпионате именно «Марселю» – это произошло в апрельском матче прошлого сезона: тогда российский игрок открыл счет, а монегаски победили 2:1.