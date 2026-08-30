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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин забил «Марселю» весной в чемпионате. 4.10 – отличится снова

«Монако» примет «Марсель» во втором туре французской Лиги 1. Полузащитник «Монако» Александр Головин последний раз забивал в чемпионате именно «Марселю» – это произошло в апрельском матче прошлого сезона: тогда российский игрок открыл счет, а монегаски победили 2:1.

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