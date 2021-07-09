В Китае произошла перестановка в рейтинге миллиардеров

Портал PRC.TODAY – Робин Цзэн Юйцюнь, основатель и председатель ведущего китайского производителя аккумуляторов для электромобилей CATL, впервые обогнал основателя Alibaba Джека Ма Юня и стал 25-м самым богатым человеком в мире, согласно Forbes.