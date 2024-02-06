Уголь не лечит ОТЭКО

Недовольные грабительскими, по их мнению, ценами на перевалку своей продукции через терминал компании ОТЭКО Мишеля Литвака, угольщики серьёзно уменьшили объём поставляемого через порт Тамань груза в попытках добиться справедливости.
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