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The Moscow Post

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Уголь не лечит ОТЭКО

Уголь не лечит ОТЭКО

Недовольные грабительскими, по их мнению, ценами на перевалку своей продукции через терминал компании ОТЭКО Мишеля Литвака, угольщики серьёзно уменьшили объём поставляемого через порт Тамань груза в попытках добиться справедливости.

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