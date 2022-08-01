Алжир решил вступить в БРИКС

Алжир решил вступить в БРИКС

Президент Алжира сообщил, что его страна очень заинтересована в присоединении к БРИКС.Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна очень заинтересована в присоединении к БРИКС, сообщает Rg ru.

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