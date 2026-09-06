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Мировое обозрение

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ВЭФ-2026 завершился: 328 соглашений на 6,8 трлн, 9,3 тыс. участников и главные итоги

ВЭФ-2026 завершился: 328 соглашений на 6,8 трлн, 9,3 тыс. участников и главные итоги

XI Восточный экономический форум завершился во Владивостоке, и его финальные цифры оказались внушительнее предварительных.

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