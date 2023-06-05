Daily Moscow

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Налоговый вычет с ИИС-3 могут установить на уровне 30 млн рублей

Налоговый вычет с ИИС-3 могут установить на уровне 30 млн рублей

Как сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке и поправки к Налоговому кодексу от Министерства финансов, максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) нового типа может составить 30 млн рублей.

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