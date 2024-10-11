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Жилой массив отключили от электроэнергии на день в Актау

Жилой массив отключили от электроэнергии на день в Актау

Об этом сообщили в ГКП  «АУЭС», передает inAktau.kz. Как сообщили в компании, для обеспечения надёжного электроснабжения города Актау  ТОО «МАЭК» выполняет реализацию проекта «Увеличение пропускной способности Л-110-С-1,2 и прокладка ВОЛС».

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