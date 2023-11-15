Им оказалось лекарство для снижения веса.Снижающий на 20% риск инфаркта препарат нашли ученые, им оказалось популярное лекарство для снижения веса на основе семаглутида, сообщает журнал New England Journal of Medicine, публикующий результаты клинических исследований.
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