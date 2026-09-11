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Гасперини про 1:1: «В какие-то моменты лучше играла «Рома», в какие-то – «Фенербахче». Это очко может оказаться ценным для обеих команд»

Тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини оценил ничью с «Фенербахче» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов. «Вернувшись в Лигу чемпионов, мы сегодня вновь увидели, насколько это выдающийся турнир.

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