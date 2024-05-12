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Царьград

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“Нас кто-нибудь слышит”: в Белгороде продолжаются спасательные работы, из-под завалов слышни крики

“Нас кто-нибудь слышит”: в Белгороде продолжаются спасательные работы, из-под завалов слышни крики

В Белгороде во время поисково-спасательных работ объявили о пяти минутах тишины, из-под завалов были слышны крики людей.

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