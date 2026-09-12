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Дембеле назвал тройку главных претендентов на «Золотой мяч»: «Думаю, он останется в «ПСЖ»

Дембеле назвал тройку главных претендентов на «Золотой мяч»: «Думаю, он останется в «ПСЖ»

Действующий обладатель «Золотого мяча», вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился мнением о том, кому может достаться приз за сезон — 2025/26.

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