Тульский терапевт Гомова рассказала об опасности самолечения антибиотиками

В ноябре проводят Всемирную неделю рационального использования антибиотиков. Несмотря на то, что эти препараты – великий шаг в медицине, принимать их необходимо с осторожностью и только по назначению врача.
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