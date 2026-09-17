Волосы с эффектом глянца: новая финальная нота в укладке от Medavita

Есть средства, которые создают укладку, а есть те, что ставят в ней последнюю точку. Gloss Optimizer Hair Spray от Medavita относится ко вторым: невесомый спрей из нового сегмента Shine линии IDOL отвечает за тот самый финишный блеск, который превращает просто хорошо уложенные волосы в визуально отполированные и выразительные.
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