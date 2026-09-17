AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

Волосы с эффектом глянца: новая финальная нота в укладке от Medavita

Волосы с эффектом глянца: новая финальная нота в укладке от Medavita

Есть средства, которые создают укладку, а есть те, что ставят в ней последнюю точку. Gloss Optimizer Hair Spray от Medavita относится ко вторым: невесомый спрей из нового сегмента Shine линии IDOL отвечает за тот самый финишный блеск, который превращает просто хорошо уложенные волосы в визуально отполированные и выразительные.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым