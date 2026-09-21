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Разные серьги и булавки напоказ: 3 ювелирных тренда, которые очень освежают образ

Разные серьги и булавки напоказ: 3 ювелирных тренда, которые очень освежают образ

В 2026 году ювелирная мода делает ставку не на «идеальную» симметрию и сдержанную классику, а на выразительные детали и игру с формой.

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