Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, а также от принадлежавшего Советской Армении анклава Арцвашен, который в настоящее время контролирует Азербайджаном.