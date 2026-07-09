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Русская весна

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Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, а также от принадлежавшего Советской Армении анклава Арцвашен, который в настоящее время контролирует Азербайджаном.

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