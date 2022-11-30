Военное обозрение

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Полная и окончательная победа над СМИ достигнута!

Полная и окончательная победа над СМИ достигнута!

Итак, после опубликования нового приказа директора ФСБ РФ Бортникова можно поздравить всех наших господ генералов, которым российские СМИ не давали спокойно жить и толстеть кошельково и организменно.

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