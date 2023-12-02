Очередная благодарность Русской общине за проделанную работу и обнародование историй о которых не говорят в крупных СМИ.
Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире
Комментарии
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Александр Пятнистый
у них и бабы себя ведут не лучше. А надо их по хлебалу лупить посильнее, напоминая законы шариата. А мужиков прилюдно кастрировать тили линчевать. Другого они не понимают
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4 час.
Александр Пятнистый
Таких нужно сажать и пристреливать при попытке к бегству
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4 час.
Александр Пятнистый
МВД - разогнать, Колокольцева- в таджикистан, а с ним хуснуллина и прочую шваль, требующую увеличения числа мигрантов
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4 час.
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