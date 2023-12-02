Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Котова
    Я бы его на бис закапывала.Поминки по цинику...
  • Наталья Романенко
    поводить подольше мордой об стол"Нас обманули. Пу...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  предателя на дыбу, а затем отправить  изучать географию Сибири по этапу на казённый ко шт ...  не хай посушит он...Извиняюсь перед р...

Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Очередная благодарность Русской общине за проделанную работу и обнародование историй о которых не говорят в крупных СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
у них и бабы себя ведут не лучше. А надо их по хлебалу лупить посильнее, напоминая законы шариата. А мужиков прилюдно кастрировать тили линчевать. Другого они не понимают
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
Таких нужно сажать и пристреливать при попытке к бегству
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
МВД - разогнать, Колокольцева- в таджикистан, а с ним хуснуллина и прочую шваль, требующую увеличения числа мигрантов
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх