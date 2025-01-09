В России создали государственный реестр языков народов страны

В России появится государственный реестр языков народов страны. Для этого Владимир Путин поручил до 1 мая разработать и внести в Госдуму проект закона о языках народов РФ, существенно перерабатывающий его исходную версию, пишут «Ведомости».
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