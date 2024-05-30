Глава МИД РФ: В основе урегулирования украинского кризиса должен лежать принцип безопасности с учетом «реалий на земле»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на Украине должен лежать принцип равной и неделимой безопасности, при этом следует учитывать существующие "реалии на земле".
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