Вице-спикер парламента Словакии не считает Россию агрессором

БРАТИСЛАВА (ИА Реалист). Лидер Словацкой народной партии, вице-спикер парламента Андрей Данко заявил, что Россия не является агрессором в конфликте с Украиной, а лишь отстаивает свои национальные интересы.
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