Молодая россиянка совращала несовершеннолетнюю девочку

В Новосибирске осудили девушку за совращение несовершеннолетней. Об этом сообщает издание NGS. Она признана виновной по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.