Молодая россиянка совращала несовершеннолетнюю девочку

В Новосибирске осудили девушку за совращение несовершеннолетней. Об этом сообщает издание NGS. Она признана виновной по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии