Шарль Леклер о борьбе с «Мерседесом» за 2-е место в Кубке конструкторов: «Соперники сильны, особенно в гонках»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Японии, рассказав о борьбе с «Маклареном» и «Мерседесом». По мнению Леклера, у Скудерии есть неплохие шансы на то, чтобы опередить «Мерседес» в Кубке конструкторов по итогам сезона.