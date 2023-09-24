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Шарль Леклер о борьбе с «Мерседесом» за 2-е место в Кубке конструкторов: «Соперники сильны, особенно в гонках»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Японии, рассказав о борьбе с «Маклареном» и «Мерседесом». По мнению Леклера, у Скудерии есть неплохие шансы на то, чтобы опередить «Мерседес» в Кубке конструкторов по итогам сезона.

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