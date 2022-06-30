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Эрдоган играет на тёмной стороне: Россию ждёт сильная нагрузка

Эрдоган играет на тёмной стороне: Россию ждёт сильная нагрузка

Турция, которая согласилась на вступление скандинавских стран в НАТО, сумела продавить свои условия. Политолог Максим Бардин объяснил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган почувствовал остроту политического процесса, решил сыграть и поторговаться.

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