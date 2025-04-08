Группировка "Запад": уничтожены 32 пункта управления БПЛА и 4 Starlink

Группировка "Запад" уничтожила 32 пункта управления БПЛА и 4 станции Starlink на Украине. Начальник пресс-центра Иван Бигма подтвердил, что также уничтожены 11 беспилотников и 13 миномётных расчётов ВСУ.
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