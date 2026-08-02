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Мендель объяснила поддержку Макроном Зеленского опасениями за имидж

Мендель объяснила поддержку Макроном Зеленского опасениями за имидж

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD) заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает оказывать поддержку Владимиру Зеленскому из-за опасений понести политический ущерб в случае признания собственной ошибки.

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