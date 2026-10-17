В Татарстане приступили к подготовке республиканской программы «Наш двор» в 2027 году. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.
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