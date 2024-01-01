Мужчина лишился обеих ног 1 января на котельной в Забайкалье

Тридцатилетний мужчина лишился обеих ног на котельной в городе Борзя Забайкальского края 1 января.На модульной котельной в городе Борзя произошёл несчастный случай, в результате которого 3-летний мужчина лишился ног, пишет «Чита.
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