«Горячий» Volkswagen Golf R стал хитом: продажи в США взлетели в два с лишним раза, 40% проданных машин – с «механикой»

Volkswagen рассказала о продажах своих «горячих» хетчбэков в США, и тут есть повод для радости. По итогам четвертого квартала 2023 года продажи Volkswagen Golf GTI увеличились на 7,6% – до 7451 единицы, но куда большую динамику прироста показал «злой» Golf R – продажи взлетели на 116% (до 3238 единиц).