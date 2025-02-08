Глава киевского режима признался, что вынужден был пойти на полное сотрудничество с администрацией Трампа, поручившего своей команде проработать некие детали будущего прекращения огня на Украине, причем на определенных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии